السعودية توقف إصدار تصاريح الصلاة بالحرم استعدادًا لاستقبال الحجاج

وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إيقاف إصدار تصريح الصلاة في المسجد الحرام، ابتداءً من اليوم الجمعة 16 يوليو، وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن السبب من وقف إصدار تصاريح الصلاة بالحرم يأتي استعدادًا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وأكد اللواء محمد البسامى قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أنه تم فعليًا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية.

وتستعد وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتكثيف جهودها من خلال الإدارات العامة التابعة لها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وبحزمة من البرامج في مختلف المجالات التوجيهية والإرشادية.