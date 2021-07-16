السائق المتهم بقتل تاجر فى البساتين: "اتخانق معايا عشان صوت الكاسيت"

كتب كريم صبحى

أدلى سائق توك توك، متهم بقتل تاجر في منطقة البساتين، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إن المجنى عليه وابنه تشاجرا معه بسبب معاتبتهما له لارتفاع صوت الكاسيت داخل التوك توك الخاص به، ما أدى لنشوب مشاجرة بينهما، وخلال المشاجرة اعتدى عليهما بسلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، بالإضافة لأقوال أفراد من أسرة المجني عليهما، وكشفت التحريات الأولية ان المتهم "مسجل خطر" أحضر سلاح أبيض "مطواة" وطعن به المجنى عليه، مما أدى لمقتله وأصاب ابنه الذى تم نقله للمستشفى.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على مسجل خطر، لاتهامه بقتل تاجر وإصابة نجله فى منطقة البساتين، بعدما تعدى عليهما بسلاح أبيض "مطواة"، بسبب قيام المتهم بترك توك توك بداخله كاسيت بصوت مرتفع، فنشبت بينهم مشاجرة تعدى خلالها عليهما، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شخص متوفى وآخر مصاب بإصابات بالغة فى منطقة البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب توك توك "مسجل خطر"، وتاجر ونجله، بسبب ترك توك توك أسفل منزلهما بداخله كاسيت بصوت مرتفع، وعندما عاتباه تعدى عليهما بمطواة، ونتج عن ذلك وفاة تاجر وإصابة نجله.

تم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحريز الأداة المستخدمة فى الحادث، وتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة..