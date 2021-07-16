الرئيس السيسى للمصريين: اطمئنوا مصر خط أحمر.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، طمأنة محسوبة بميزان القوة والقدرة.. الرئيس السيسى للمصريين: اطمئنوا مصر خط أحمر.. إطلاق مشروع القرن الـ 21 «حياة كريمة» فى مشهد تاريخى.. الرئيس يدشن الجمهورية الجديدة ويوقع وثيقة مبادرة تطوير الريف المصرى لتحسين حياة 58 مليون مواطن خلال ثلاث سنوات بموازنة تتجاوز 700 مليار جنيه.. الجنوح للسلام لا يعنى السماح بالمساس بمقدرات الوطن.

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ـ الرئيس السيسى يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالى.. الرئيس: عملية التطوير بالساحل الشمالى والقطاع الجنوبى يجب أن تكون شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة

ـ طمأنة محسوبة بميزان القوة والقدرة.. الرئيس السيسى للمصريين: اطمئنوا مصر خط أحمر.. إطلاق مشروع القرن الـ 21 «حياة كريمة» فى مشهد تاريخى.. الرئيس يدشن الجمهورية الجديدة ويوقع وثيقة مبادرة تطوير الريف المصرى لتحسين حياة 58 مليون مواطن خلال ثلاث سنوات بموازنة تتجاوز 700 مليار جنيه.. الجنوح للسلام لا يعنى السماح بالمساس بمقدرات الوطن

ـ الرئيس: نمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا.. وأدعو الأشقاء فى السودان وإثيوبيا للتوقيع على اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة للعيش فى سلام