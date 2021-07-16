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الجمعة، 16 يوليه 2021 12:21 م
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الداخلية تضبط 120 طربة حشيش بقيمة 840 ألف جنيه بحوزة شخصين فى البحيرة

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:11 ص
الداخلية تضبط 120 طربة حشيش بقيمة 840 ألف جنيه بحوزة شخصين فى البحيرة مكافحة المخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى–2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840٫000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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