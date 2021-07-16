الداخلية تضبط 120 طربة حشيش بقيمة 840 ألف جنيه بحوزة شخصين فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى–2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840٫000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.