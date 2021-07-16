اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 12:21 م
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الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:09 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية، في تحرير محاضر لـ (11556) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11504) أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (52) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (859) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (257) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات (1897) شيشة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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