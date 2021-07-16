الجزائر تسجل 1109 إصابات بفيروس كورونا وتونس ترصد 164 وفاة جديدة

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، عن تسجيل 1109 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 149.906 إصابات، بحسب "واس".

وأشار بيان للوزارة إلى تسجيل 13 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 3.895 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 617 مريضا ليبلغ إجمالى حالات التعافى 103.809 حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 7878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 164 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أمس أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس قد بلغ 526 ألفا و 487 إصابة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 17 ألفا و 18 وفاة.