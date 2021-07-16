اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 09:38 م
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التضامن تنقل موظفا بجمعية للأيتام بعد ضربه معاقا داخل حمام فى المنوفية.. فيديو

الجمعة، 16 يوليه 2021 08:41 م
التضامن تنقل موظفا بجمعية للأيتام بعد ضربه معاقا داخل حمام فى المنوفية.. فيديو واقعة الاعتداء على المعاق
المنوفية - محمد فتحى

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واقعة مؤسفة شهدتها جمعية للأيتام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث اعتدى أحد الموظفين على معاق يتيم من أبناء الجمعية، بطريقة وحشية داخل أحد الحمامات، الأمر الذى تسبب فى إصابة المعاق بجروح ونزيف من الفم والأنف.

 

وتبين من كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء على المعاق بطريقة وحشية لمدة دقيقيتن، وأثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجهه من الدماء، عاد من جديد الموظف الذى اعتدى عليه لاستكمال ضربه .

 

ومن جانبه، أكد الدكتور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أن واقعة التعدى صحيحة وتم على إثرها تحرير محضر شرطة بالواقعة، ونقل المتسبب إلى المخازن لكى لا يتعامل المعاقين نهائيا.


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