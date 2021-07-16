التحريات: المتهم بشد "بلف الخطر" فى قطار الإسماعيلية عرض حياة الركاب للخطر

كتب كريم صبحى

أكدت تحريات المباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، حول ضبط عاملين بتهمة التشاجر مما تسبب في إيقاف قطار يستقلانه، أن أحد المتهمين قام بالضغط على "بلف الخطر" الخاص بالقطار، ما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.

وأضافت التحريات أن أحد المتهمين اتصل بأصدقائه وأقاربه لانتظاره في محطة التل الكبير في الإسماعيلية، للتشاجر مع المتهم الثانى، وغافل فرد الأمن وقام بالضغط على "بلف الهواء" مما أدى لتوقف القطار، وتعرض حياة المواطنين للخطر .

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الإسماعيلية أمس الخميس، تجديد حبس شابين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التشاجر داخل قطار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وألقت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، القبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب ، بداية الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على أثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله، تم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.