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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم/الجمعة/ سبعة فلسطينيين من محافظة جنين، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية القول، إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينى وثلاثة من أبنائه، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في قرية عانين، فيما اندلعت مواجهات بين شبان من البلدة وقوات الاحتلال، التي نصبت عدة حواجز على مداخل القرية.



كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها في بلدة يعبد غرب جنين.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء 11 منزلاً سكنيا في تجمع القبون قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت 11 منزلاً، واستولت على ممتلكات ومقتنيات الفلسطينيين هناك، إضافة إلى الاستيلاء على معدات زراعية وصهاريج مياه ووحدات طاقة شمسية.