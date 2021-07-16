الأوقاف تنشر ضوابط صلاة عيد الأضحى ونص الخطبة.. وتؤكد: مدة الخطبة 10 دقائق

كتب على عبد الرحمن

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نص وموضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م ، موجها الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية ضوابط صلاة عيد الأضحى كالتالى:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد

4. اصطحاب المصلى الشخصي

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي

6. عدم فتح دورات المياه

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة

10. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد

11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال



نص الخطبة