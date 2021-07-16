اليوم السابع
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الأوقاف تنشر ضوابط صلاة عيد الأضحى ونص الخطبة.. وتؤكد: مدة الخطبة 10 دقائق

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:00 م
الأوقاف تنشر ضوابط صلاة عيد الأضحى ونص الخطبة.. وتؤكد: مدة الخطبة 10 دقائق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نص وموضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م ، موجها الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية ضوابط صلاة عيد الأضحى كالتالى:

 

1صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط

2عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة

3ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد

4اصطحاب المصلى الشخصي

5مراعاة علامات التباعد الاجتماعي

6عدم فتح دورات المياه

7فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق

9لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة

10لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد

11عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال

 

نص الخطبة
نص الخطبة

 

 

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 نص الخطبة 

 


خطبة عيد الاضحى

عيد الاضحى

صلاة عيد الاضحى

موعد عيد الاضحى

الأوقاف

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