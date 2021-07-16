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الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا وصيانة

الجمعة، 16 يوليه 2021 07:00 ص
الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا وصيانة وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 8 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانًة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1536) مسجدا، منها (1414) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و(122) مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا:

1. السنجق – قرية الناصرية – مركز دير مواس.
2. حافظ عبد المقصود – بني وركان – العدوة.
3. عين العرب – المودة – بني مزار.
4. عباد الرحمن – الحي السادس – المنيا الجديدة.
 

مديرية أوقاف شمال سيناء:

5. مسجد العاطي الوهاب (أولاد علي) الكائن خلف مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري – مدينة العريش.
 

مديرية أوقاف القاهرة:

6. الشرقاوي – التجمع الخامس.
 

مديرية أوقاف أسوان:

7. الصفا والمروة – عزبة البدرات مدينة السباعية – أسوان.
 

مديرية أوقاف كفر الشيخ:

8. مسجد عثمان ماهر – عزبة عثمان دفريا – كفر الشيخ غرب.

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف البحيرة:

9. الرحمة – فيشا المحمودية.
 
 

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