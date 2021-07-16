ارتفع عدد قتلى العنف فى جنوب إفريقيا إلى 212 قتيلا، فيما نشرت سلطات البلاد الآلاف من الجنود، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.
فى سياق متصل، كانت أوصت السفارة الروسية لدى جمهورية جنوب أفريقيا رعاياها بعدم مغادرة منازلهم ليلا على خلفية تفاقم الوضع في البلاد واندلاع أعمال العنف والشغب.
وجاء في بيان للسفارة الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك":" بسبب تفاقم الوضع الاجتماعي والسياسي في جمهورية جنوب أفريقيا، تحث السفارة المواطنين الروس على عدم مغادرة أماكن إقامتهم بعد حلول الظلام".
ونصحت السفارة الروسية، المواطنين الروس بالتزود بالطعام ومياه الشرب والوقود في أماكن إقامتهم لعدة أيام.
وكانت مظاهرات اندلعت في مناطق من جنوب أفريقيا يوم الجمعة الماضي، عقب حكم قضائي بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، وتحولت إلى أعمال عنف امتدت إلى مدينة جوهانسبرج فى وقت لاحق.
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