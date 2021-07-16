اليوم السابع
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اجتماعات لجنة توافقات ملتقى الحوار السياسى فى ليبيا تنتهى دون نتائج

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:32 م
اجتماعات لجنة توافقات ملتقى الحوار السياسى فى ليبيا تنتهى دون نتائج رئيس الحكومة الليبية
كتب إسلام حشاد

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أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن اجتماعات لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسى فى ليبيا لم تتوصل إلى أى نتائج.

 

وتعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اجتماعًا افتراضيًا للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى، وذلك يومى 16-17 يوليو الجارى، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى فى ختام الاجتماع الأخير للملتقى فى سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

 

وأكدت البعثة الأممية فى بيان لها، أن ذلك يأتي على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسى الليبى فى ختام اجتماعه فى سويسرا يوم 2 يوليو الجارى، وفى سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين فى تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر من هذا العام.

 

وأشارت البعثة إلى أنها تتطلع إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التى أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممى رقم 2570 لسنة 2021، وسوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.


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