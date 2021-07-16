إيقاف أعمال بناء بدور خامس علوى لعقار مخالف بنطاق حى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن كافة أشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم .

وفى ذات السياق نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب، حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها.

وقاد الحملة المهندس محمد محمد المرشدى مدير الإدارة الهندسية، ومحمد مراد مسئول متابعة التنظيم بالإدارة الهندسية، وبحضور قوة من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من أعمال الإزالة.

وقد تمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوى لتجاوز نسبة 25% خدمات لعقار مخالف بمنطقة شارع العبور خلف مسجد الفرج من الطريق السريع، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.