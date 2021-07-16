إنجاز 70% من أعمال تبطين ترعة بردنوها فى المنيا ضمن "حياة كريمة"..فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، لأعمال تأهيل وتبطين ترعة بردونها بمطاى شمال محافظة المنيا، ضمن المشروع القومى حياة كريمة بمحافظة المنيا، ويبلغ طول الترعة 4 كيلو مترات، وتم إنجاز 70% من الأعمال بها .







أعمال تأهيل وتبطين ترعة بردنوها بالمنيا



تبطين الترع بالمنيا

قال المهندس صالح بسطاوى، على أحد المشرفين على تنفيذ المشروع، إن مشروع تبطين الترع له قيمة كبيرة فى الحفاظ على المياه، وتوصيل المياه لنهائيات الترع، وتلك كانت معاناة المزارعين منذ سنوات طويلة .

ولفت إلى أن مشروع التبطين يساهم فى توفير مبالغ مالية ضخمة كانت تنفق فى أعمال التطهير وكذلك المعدات .

وأوضح أن العمل جارٍ بترعة بردونها التابعة لمركز مطاى بمحافظة المنيا، بطول 4 كيلومترات، وقد تم إنجاز ما يقرب من 70% من الأعمال .



جانب من الاعمال

ولفت المهندس صالح، إلى أن أعمال التبطين تتم طبقا للمساحات وأهمية الترعة التى يتم تنفيذ المشروع بها. ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن تلك الأعمال تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الرى خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية.



احد العمال

وأوضح المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الرى بالمنيا، إن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا تقوم بتبطين وتأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والتى يبلغ عدد الترع الجارى العمل بها 104 ترعة بإجمالى 390 كم وبتكلفة تزيد عن مليار جنيه، مضيفا أنه يجرى العمل فى 17 عملية للتبطين والتاهيل بمركز أبو قرقاص بتكلفة 188 مليون جنيه.



تبطين