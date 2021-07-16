إصابة 10 مواطنين فى حادث تصام بطريق "رأس غارب - الغردقة"

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 10 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بطرق "رأس غارب - الغردقة"، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، اخطارا بحدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بالكيلو 60 طريق "رأس غارب - الغردقة"، وأسفر الحادث عن إصابة 10 مواطنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

وأكد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ولا يوجد بينهم حالات خطرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.