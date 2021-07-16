اليوم السابع
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إصابة 10 مواطنين فى حادث تصام بطريق "رأس غارب - الغردقة"

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:51 م
إصابة 10 مواطنين فى حادث تصام بطريق "رأس غارب - الغردقة" إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 10 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بطرق "رأس غارب - الغردقة"، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، اخطارا بحدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بالكيلو 60 طريق "رأس غارب - الغردقة"، وأسفر الحادث عن إصابة 10 مواطنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

وأكد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ولا يوجد بينهم حالات خطرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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