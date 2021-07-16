اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 08:21 ص
أكرم القصاص
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إسرائيل تعتزم فرض قيود جديدة مع تجدد ارتفاع إصابات كورونا

الجمعة، 16 يوليه 2021 07:00 ص
إسرائيل تعتزم فرض قيود جديدة مع تجدد ارتفاع إصابات كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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تعتزم إسرائيل فرض قيود صحية جديدة من أجل مكافحة "كوفيد-19" بعد تجدد ارتفاع عدد الإصابات، وفق بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

ووفق الخطة المقترحة بشكل مشترك من رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والاقتصاد والتى يجب أن توافق عليها الحكومة، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا بالكامل من الفيروس هم وحدهم المسموح لهم بالمشاركة فى الفعاليات التى تجمع أكثر من 100 شخص فى أماكن مغلقة.

 

كما يتعين عليهم وضع الكمامات ما لم يكونوا بصدد الأكل أو الشرب. وتزامنا مع ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن الحجر الصحى الإلزامى للأشخاص المخالطين للمصابين والمقيمين غير الملقحين العائدين من الخارج سيستمر 7 أيام بدلاً من 10 سابقاً، شرط أن يجروا اختباراً تكون نتيجته سلبية.

 

 


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إصابات كورونا

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كوفيد 19

كورونا في الاراضى المحتلة

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