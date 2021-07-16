أهلى ميت غمر بالدقهلية يشكون انقطاع مياه الشرب منذ عدة أيام.. والشركة ترد

كتبت- نهى عبد النبى - الدقهلية - شريف الديب

أرسل القارئ حسن عزت عبد العال من محافظة الدقهلية، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، يوضح تضرر فيها أهالي قريتي الدبونية وكفر الجوهري وكفر الوزير التابعين لمركز ميت غمر من انقطاع مياه الشرب منذ عدة أيام، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع "نعاني أشد المعاناه من انقطاع المياه منذ 4 أيام وحتى هذه اللحظة كما لم يحدث هذا من قبل".

وأكدت شركة مياه الشرب وللصرف الصحي بالدقهلية أنه لايوجد أي انقطاع للمياه في كفر الجوهري والدبونية وكفر الوزير، وكان يوجد وحدة معطله يوم الجمعة وتم إصلاحها يوم السبت الماضى.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".