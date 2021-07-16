أمين اتحاد العمال: حياة كريمة تستهدف تحسين معيشة أكثر من نصف سكان مصر

كتبت آية دعبس

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على أن خطاب الرئيس السيسي مساء خلال الاحتفال بمبادرة " حياة كريمة " والتي حضرها الآلاف من المواطنين، في استاد القاهرة ، كان بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري ،وفي القلب منه العمال، وبقدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي في الداخل والخارج، وبأن مبادرة "حياة كريمة" هي حق من حقوق الإنسان الذي يُترجَم الأن على أرض الواقع لصالح كل مواطن مصري في مسكن لائق ،وفرص عمل جادة وحقيقية ،وبنية تحتية وخدمات يستفيد منها الإنسان المصري على مدار اليوم ،حسب تصريحات "المراغي " .

وقال حسن شحاتة الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، أن الأبعاد الحقيقية لمبادرة حياة كريمة من وجهة نظرنا كممثلين للعمال، تتمثل في سعي الدولة المصرية بكافة مؤسساتها نحو توحيد الجهود بين كافة المؤسسات بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

وأوضح شحاتة، أن هذا السعي الجاد والعملي يهدف إلى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير فرص العمل ،وحزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية ،وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.

وجدد حسن شحاتة ثقة عمال مصر في القيادة السياسية ،وتفويضهم للرئيس وللقوات المسلحة الباسلة في إتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج، والحفاظ على حقوق مصر المائية.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أطلق مبادرة حياة كريمة في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين،وتخدم عملية التنمية وتوفر فرص العمل، وتعظيم قدراتها الإنتاجية.