"أبو هاشم" من أسرة فنية فى الرسم.. موهبة لامعة فى بورسعيد بالفحم والخشب.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، اليوم الجمعة، بثاً مباشراً، مع أحمد أبو هاشم، الذى اشتهر فى محافظة بورسعيد بالرسم والإبداع أيضا فى البورتريه.

من جانبه قال "أبو هاشم"، صاحب الـ 27 عاما، إن بدايته كانت فى فترة الحضانة، وحينها بدأ والدى فى تنمية هذه الموهبة، وتشجيعى على ممارستها.

وأكد الرسام البورسعيدي، أن والديه يرسما بورتريه وخط عربي، وقاما بتنمية هذه الموهبة لديه منذ 6 أو 7 سنوات مع بداية المرحلة الابتدائية، ومن حينها بدأ فى احتراف هذه الموهبة.

وعرض أحمد أبو هاشم، بعض من أعماله كصورة الشهيد أحمد منسي، وصورة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الذى تم إرسال الصورة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ورد النجم المصرى عليه "جميلة جدا شكرا ليك".

وجسد أيضا عددا من الصور الشهيرة لبعض الفنانين مثل مشهد من فيلم "تيمور وشفيقة"، والفنان العالمى "ويل سميث"، وغيرهم.

وأشار إلى أنه يحب فن البورتريه، مؤكدا أن وقت الرسمة يتوقف على شكل الرسمة نفسها ونوعها، وسعرها 120 جنيها وبالبراوز بحوالى 250 جنيها.



الفنان البورسعيدي أحمد أبو هاشم



خلال ممارسة الرسم للفنان أحمد



رسم إحدى الصور



صورة محمد صلاح