أبو الغيط يلتقى الدبيبة ويعد بزيارة إلى ليبيا فى أقرب وقت

بيشوى رمزى

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابوالغيط جلسة محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيية وذلك علي هامش زيارته الي نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الخميس حول الوضع في ليبيا.

وصرح مصدر مسؤول في الامانة العامة أن أبوالغيط بحث مع دبيبة الوضع في ليبيا عموما والعلاقات بين ليبيا والجامعة العربية بوجه خاص، حيث تم الاتفاق علي قيام الامين العام بزيارة الي ليبيا في أقرب الاجال.

وأضاف المصدر انه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فقد أكد أبوالغيط علي دعم الجامعة الكامل لعمل المجلس الرئاسي والحكومة في قيادة المرحلة الانتقالية الحالية والاعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر ان الامين العام ورئيس الحكومة بحثا ايضا العلاقة بين ليبيا والجامعة العربية حيث اعرب السيد دبيبة عن حاجة ليبيا المستمرة لدعم اشقائها العرب واحتضانهم لها خاصة في ضوء ظروف الوضع الحالي في ليبيا. كما أعرب عن تقديره لمشاركة الامين العام شخصيا في اجتماع مجلس الامن حول ليبيا واعتباره لفتة مقدرة تعكس مدي اهتمام الجامعة بالاوضاع في ليبيا.

وقد أكد الأمين العام من جانبه علي التزامه الكامل بمواكبة ودعم الليبيين للوصول بالبلاد الي بر الامان عقب مرحلة مطولة من الاضطراب.