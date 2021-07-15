اليوم السابع
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5 مزايا لو قدمت فى مبادرة إحلال الميكروباص أبرزها حافز 65 ألف جنيه

الخميس، 15 يوليه 2021 09:00 ص
5 مزايا لو قدمت فى مبادرة إحلال الميكروباص أبرزها حافز 65 ألف جنيه ميكروباص ـ ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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مزايا كبيرة فى مبادرة إحلال وتخريد السيارات والميكروباص التى تجرى حاليًا، حيث بدأت الحكومة تلقي طلبات إحلال الميكروباص هذا الأسبوع، وفي سياق السطور التالية نقدم أبرز المزايا التى يمكن أن تحصل عليها عند التقدم لتخريد الميكروباص.

 

- الحصول على حافز دعم يصل إلى 65 ألف جنيه

- الاستفادة من سعر فائدة 3%.

-التقسيط على مدار من 7 إلى 10 سنوات.

- الاختيار بين 31 بنك ضمن مبادرة الإحلال والتخريد.

- سهولة الاستعلام ضمن المبادرة والحصول على سيارة في وقت قياسي

 

أكدت وزارة المالية توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تمت زيادة معدلات الأداء بالمبادرة، لتيسير إجراءات حصول المواطنين على سيارات متطورة بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.

 

وأعلنت تحمل الخزانة العامة للدولة منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن نحو 56.5 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم إحلالها؛ بما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع فى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها؛ على نحو يجذب استثمارات جديدة، ويوفر فرص عمل للشباب.


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