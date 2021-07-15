اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 10:24 ص
أكرم القصاص
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4 مقاتلات روسية تبعد 3 قاذفات أمريكية عن حدود روسيا

الخميس، 15 يوليه 2021 09:54 ص
4 مقاتلات روسية تبعد 3 قاذفات أمريكية عن حدود روسيا مقاتلة روسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال مركز إدارة الدفاع الوطنى الروسي، إن 4 مقاتلات من طراز "ميج-31" و"سو-35"، رافقت ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا فوق بحر بيرينج.

وأضاف المركز، في بيان نقلته"روسيا اليوم" "لم تسمح المقاتلات، بحدوث أى انتهاك لحدود الدولة الروسية".

وذكر البيان، أنه بعد انعطاف الطائرات الأمريكية وابتعادها عن الحدود، هبطت المقاتلات الروسية بأمان في قواعدها.

وشدد البيان، على أن المقاتلات الروسية نفذت مهمتها، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

ونوه المركز، بأن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية، ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية.

من جانبها، دعت وزارة الدفاع الروسية مرارا، الدول الغربية إلى التخلي عن مثل هذه الأعمال، لكن هذه الدول لم تظهر أي رد فعل على ذلك.

 

 


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