100 لوحة إرشادية إلكترونية بالمسجد الحرام لخدمة الحجاج والمعتمرين

إيمان حنا

هيأت الإدارة العامة للحشود والتفويج والإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي (100) لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج للعام الحالى. وفق بيان صحفى.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه جرى استخدام ثلاث لغات عالمية (العربية _الإنجليزية _ الأوردو) لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها، مؤكداً أن الشاشات تخدم أيضاً الإجراءات والاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها التاسع.

وتأتي الحملة حرصًا من الرئاسة العامة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتجويدها بما يتوافق مع مرحلة التطوير الشاملة التي تمر بها، إضافةً لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين، وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الرئيس العام عقب تدشين الحملة، أن استمرارها لمواسم عدة، يعكس مدى حرص جهاز الرئاسة على توجيه الجهود كافة خلال موسم الحج، لتنعكس على مستوى الخدمات المقدمة؛ انطلاقًا من استشعارها لثقل الأمانة الملقاة على عاتق منسوبيها.

وأوضح أن الحزم الخدمية التي تقدم للحاج والزائر تلقى اهتمامًا ومراجعة دورية لتطويرها وتحسين أدائها، مواكبةً للتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.