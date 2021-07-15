اليوم السابع
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10 أرقام مهمة من كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة

الخميس، 15 يوليه 2021 08:32 م
10 أرقام مهمة من كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب رامى محيى الدين

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تضمنت كلمة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، فى المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة، المقام باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الأرقام التى تضمنت المشاريع المقدمة للمواطنين والقرى المستفيدة من المبادرة كانت أبرزها:

استثمارات حياة كريمة تتجاوز 700 مليار جنيه وتخدم أكثر من نصف الشعب

6 تريليونات جنيه تكلفة المشروعات القومية فى 7 سنوات

أكثر من 20 مبادرة رئاسية نسرع فى تنفيذها بكل قرى مصر

نستهدف توصيل الغاز لنحو 4 ملايين وحدة سكنية في 1337 قرية

130 محطة معالجة مياه الصرف لجميع المناطق المحرومة وتحسين جودة مياة المصارف الزراعية

مشروع حياة كريمة بتمويل مصري خالص وبمواد مصرية الصنع 100%

بنهاية "حياة كريمة" سيصل الصرف 100% لكل القرى

رئيس الوزراء: "حياة كريمة" تحقق شروط الأمم المتحدة الـ17 فى التنمية المستدامة

ضخ 1.5 مليار جنيه في صورة قروض لمشروعات متناهية الصغر

إنشاء 64 وحدة تضامن لتقديم خدمات متكاملة


مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء

حياة كريمة

احتفالية حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

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