​​​​معاينة حريق فيصل: النيران التهمت 5 محلات للعب الأطفال وأدوات التجميل

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة الحماية المدنية لحريق فيصل ، أن العقار مكون من 14 طابق واشتعلت النيران في طابق ارضى يحوى 5 محلات "محل لعب أطفال – مخزن - أدوات تجميل - سوبر ماركت – محل الشنط" وعقب ذلك امتد إلى الطابق الأول الذى يضم معارض للسجاد والموكيت، والتي التهمت النيران الطابق بالكامل.

وأضافت المعاينة، أنه بمجرد اندلاع الحريق، انتقلت 7 سيارات إطفاء و خزان مياه وسلم هيدروليكى، وقام رجال الحماية المدنية بإنزال السكان من داخل العقار، لحين القيام بعمليات الإطفاء حتى تمت السيطرة عليه بالكامل، وانتقل رجال المعمل الجنائى سيقومون بعمل المعاينة اللازمة لمعرفة الخسائر التي خلفها الحريق ورائه ، ومعرفة الأسباب النهائية حول اندلاع النيران.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وعقب تفاقم النيران وامتداها لباقي المحلات المجاورة دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات أخرى للمساعدة في محاصرة النيران حتى تمت عمليات إخماده، وإتمام عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.