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وزير الطيران المدنى يلتقى بمديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الجدد بالخارج

الخميس، 15 يوليه 2021 11:36 م
وزير الطيران المدنى يلتقى بمديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الجدد بالخارج وزير الطيران المدنى
كتب أحمد مصطفى

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التقى اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بقاعة كمال علوي بمبنى شركةمصرللطيران للخدمات الجوية بمطار القاهرة   بمديرى المكاتب و المحطات الخارجية  لمصر للطيران والمديرين الماليين ورؤساء الحسابات الذين تم اختيارهم فى حركة العملبالمكاتب الخارجية لمصرللطيران هذا العام وذلك بحضور  الطيار عمرو أبوالعينين رئيسمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران  والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات شركة مصر للطيران .
 
وفى بداية اللقاء هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران جميع العاملين بقطاع الطيرانالمدني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك كما هنأ الزملاء المرشحين الذين تم اجتيازهماختبارات الشركة للعمل بمكاتب ومحطات مصر للطيران بالخارج مؤكدًا على دورهم الكبير فى المساهمة فى تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة، متمنياً لهم  مزيد منالتوفيق والنجاح في عملهم الجديد  من خلال قيامهم بمهامهم على أكمل وجه بما يرسخ  الصورة الإيجابية عن مصر الحديثة فى ضوء  التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة القطاعات وعلى مختلف الاصعدة. 
 
وأكد وزير الطيران على أن هذا الاختيار جاء وفقاً لمجموعة من  المعايير والضوابط منخلال التقدم للعديد من الاختبارات والتقييمات والتى استغرقت عدة شهور وتمت بمنتهىالشفافية والحيادية  من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم لهذه الاختبارات .
 
 
 
وناقش وزير الطيران مع العاملين كيفية تحقيق التنشيط والترويج  لمبيعات الشركةالوطنية وتعظيم العائد وبخاصة داخل أفريقيا  في ضوء تأثير تداعيات فيروس كوروناعلي حركة السفر العالمية ، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل عودة الحركةالجوية الي ما كانت عليه قبل الجائحة .
 
و خلال اللقاء استمع وزير الطيران إلى أراء ومقترحات السادة مديري المكاتب  والمحطاتالخارجية والتحديات التى تواجههم ورؤيتهم المستقبلية نحو التطوير وتحسين الأداء.
 
 
 
 
 
 

وزارة الطيران

وزير الطيران

الطيار محمد منار

لقاء

مديرى محطات مصر للطيرانبالخارج

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