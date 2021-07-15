وزير الرى يواصل زيارته للكونغو لليوم الثالث على التوالى

كتبت أسماء نصار

يواصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، زيارته لدولة الكونغو الديمقراطية، لليوم الثالث على التوالي، لبحث التعاون المشترك بين البلدين، والتحضير لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار الذى أنشئته مصر.



أوضح وزير الموارد المائية والرى أن المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، ويمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة، موضحاً أن مصر قامت بتدريب طاقم المركز الكونغوليين على نظم التنبؤ بالأمطار والفيضان وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة التقارير الفنية المتخصصة بمعرفة الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والرى.



وأشار عبد العاطى إلى أن قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتى انطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد، موضحاً أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو والذى يتم تحت مظلته تنفيذ مشروع "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" فى جمهورية الكونغو الديمقراطية والذى يشتمل على العديد من المكونات ذات الطابع التنموى وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم إستخدام الموارد المائية وبناء وتقوية قدرات إدارة هذه الموارد.



وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات التعاون الثنائى فى مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، موضحاً أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، فقد قامت مصر بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية فى مجالات المياه والربط الكهربائي.