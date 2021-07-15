وزير الأوقاف يعتمد 32 خطيب مكافأة وتجديد تكليف 35 آخرين

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 67 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (32) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف(35).

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الخطباء الجدد وعددهم 32 خطيبا ، منهم (19) على بند التحسين ، وهم:

1. عادل سيد محمد صبحي أسيوط

2. محمد غالي غالي محمد الدقهلية

3. ياسر محمود محمد البقري دمياط

4. عبد السلام الشربيني الشربيني شحاتة دمياط

5. السيد محمود إبراهيم سراج دمياط

6. محمود عيد محمد علي سوهاج

7. عبد الباقي محمد محمد عبد الغني سوهاج

8. حمدي سعد عبد الحميد عبد الغني سوهاج

9. محمد عبد الحميد محمد علي الشرقية

10. سيد أحمد محمد أحمد علي شمال سيناء

11. محمد عوض جميل عثمان الغربية

12. سمير علي السيد عبده الغربية

13. إبراهيم عبد النبي عبد المقصود حواش القاهرة

14. مجدي محمد مسلم سالم القليوبية

15. عبد الله إبراهيم محمد أحمد جاويش كفر الشيخ

16. السيد شبل السيد أبو النصر المنوفية

17. عبد الحكم أحمد علي الجندي المنوفية

18. عبد السميع محمد السيد فتح الله المنوفية

19. صلاح محمد أحمد ألفي الوادي الجديد

ومنهم (13) كخطباء مكافأة جدد ، وهم:

1. عبد الرسول محمد عبد الرسول محمد أسيوط

2. محمد عفيفي محمد حسن أسيوط

3. الطيب أحمد سيد محمد حسن الأقصر

4. حسن نصر سيد أحمد بني سويف

5. محمد محمد أمين محمد عبد العال بني سويف

6. حسين محمد كامل حميدة بني سويف

7. فتحي جمال عبد العزيز بكير الجيزة

8. محمد أبو الحمد عبد الله محمد الجيزة

9. إمام عبد الحكيم علي السيد دمياط

10. جمال صلاح محمود أحمد سوهاج

11. وجيه عبد العزيز محمد البنا الشرقية

12. فتحي محمد فتحي إبراهيم الشرقية

13. حسن محمد محمد بنوي شمال سيناء

ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم مرة أخرى لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (35)خطيب مكافاة من المحالين للمعاش، منهم (30) على بند التحسين ، وهم:

1. أحمد يوسف محمود محمد الأقصر

2. حسن طه حسن طه البحيرة

3. خليل عبد الكريم أحمد حسن بني سويف

4. إبراهيم عبد الفتاح صالح راجح الدقهلية

5. عبد الرحمن أحمد عبد العزيز السعداوي الدقهلية

6. عبده عبده عبده عوف الدقهلية

7. محمد رضا عبد القادر أحمد الشربيني الدقهلية

8. محمد حسام الدين محمد السيد الدقهلية

9. سعد صبح منصور محمد النجار الدقهلية

10. قدري محمد عبد القادر النجار الدقهلية

11. إبراهيم راشد محمد مشة الدقهلية

12. عبد العظيم عبد الوهاب محمد بجع الدقهلية

13. شوقي محمد طه سيد أحمد الدقهلية

14. محمد يسن البسيوني عماشة الدقهلية

15. عوض محمد أحمد عوض الشرقية

16. ربيع علي علي لاشين الغربية

17. السعيد محمد علي البدوي الغربية

18. عبد العزيز عبد المحسن الصاوي دومة الغربية

19. عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الدمنهوري الغربية

20. محمد أبو العلا أبو العلا قابيل الغربية

21. محمد أحمد السيد عبده الغربية

22. محمد حامد محمد القديم الغربية

23. محمد عبد الرءوف حسن عبد الجواد الغربية

24. مصطفى محمد مصطفى عطا الله الغربية

25. محمد محمد مصطفى أبو صيرة الغربية

26. سعيد أحمد مبروك العمري المنوفية

27. أحمد حسن عبد اللطيف الشعلة المنوفية

28. سامي علي محمد شافعي المنوفية

29. سعيد شوقي أحمد السطوحي المنوفية

30. حمدي علي حسن رومية المنوفية

ومنهم عدد (5) كخطباء مكافأة ، وهم:

1. جمال محمد علي عبد العال الدقهلية

2. محمد أبو عرب أحمد الطناحي الدقهلية

3. محمود نصر إسماعيل بدر القاهرة

4. عزت محمد عبد العزيز زغلول المنوفية

5. إبراهيم محمود محمد خضر المنوفية