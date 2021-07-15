وزارة الداخلية تضبط 150 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) تخصصا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على (150طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالى –2 هاتف محمول)وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫150٫000– واحد مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.