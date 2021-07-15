نظر طعون المتهمين بقضية "فندق الأهرامات" على أحكام الإعدام والمؤبد 21 نوفمبر

كتب علاء رضوان

حددت محكمة النقض، جلسة 21 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات نظر الطعون على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، ومن المقرر أن تنظر الطعون أمام دائرة الأحد الجنائية.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا، و8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.