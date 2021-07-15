اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:50 م
أكرم القصاص
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نائب وزير الصحة البولندى: الموجة الرابعة من كورونا باتت وشيكة

الخميس، 15 يوليه 2021 12:40 م
نائب وزير الصحة البولندى: الموجة الرابعة من كورونا باتت وشيكة كورونا فى بولندا - أرشيفية
أ ش أ

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أعرب نائب وزير الصحة البولندي، فالديمار كراسكا، عن اقتناعه بأن الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باتت وشيكة.

ورجح كراسكا في تصريح نقلته تليفزيون "بولند إن" البولندي اليوم الخميس ألا تكون الموجة الرابعة على مستوى الموجات السابقة، لافتا إلى أن الوضع في الوقت الحالي مستقر ولا توجد خطط لجعل التطعيمات إجبارية.

وأكد كراسكا أنه من الصعب في الوقت الحالي القول ما إذا كان الموجة الرابعة ستكون في منتصف أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر، مشددا على أن الأمر سيعتمد على عدد الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم.

وأكد نائب الوزير أن النسبة المئوية للعينات التي تم اختبارها والتي تم خلالها اكتشاف سلالة "دلتا" ارتفعت من 8 في المائة في منتصف يونيو إلى 27 في المائة الآن، وهو ما يشير حسب تقييمه، إلى زيادة ديناميكية في حصة سلالة "دلتا" من إجمالي عدد الإصابات.


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