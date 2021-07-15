ميركل تعرب عن صدمتها من دمار الفيضانات

وكالات الأنباء

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عن صدمتها من الدمار الذى خلفته الفيضانات القاتلة فى غرب ألمانيا والتى أودت بحياة 19 شخصًا على الأقل.

وقالت فى بيان نشره على تويتر المتحدث باسمها، ستيفن سيبرت، ونقلته "سبوتنيك" الروسية "صُدمت من الكارثة التي يعاني منها الكثير من المواطنين في المناطق التي غمرتها الفيضانات".

يذكر أن الفيضانات فى ألمانيا تسببت في مقتل 19 شخصا، وفقد نحو 50 آخرين، وفقا للسلطات الرسمية.

واجتاحت عاصفة تضرب غربى ألمانيا العديد من المناطق، التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار، وتسببت في حدوث فيضانات، أدت إلى انهيار العديد من المباني في بعض المناطق.