مياه الأقصر تطلق حملة للتوعية بالاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحى بالعيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الخميس، بتنفيذ حملات توعية ميدانية وإعلامية وإلكترونية خلال هذه الأيام وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف الحث على الاستخدام الأمن للصرف الصحى والتخلص من مخلفات ذبح الأضاحى بشكل سليم والحفاظ على المياه وترشيد استخدامها بالأخص فترة أيام العيد، وذلك حتى تكون متوفرة عند كل المواطنين.

وقامت إدارة التوعية بالنزول ميدانياً لمحلات الجزارة والمساجد والمواطنين فى الأسواق، وذلك لحثهم على الحفاظ على شبكات الصرف الصحى والمياه وحتى يقضوا أجازة عيد سعيدة لا يتخللها انقطاع فى المياه أو أعطال تنغص على المواطنين فرحتهم بالعيد.

ومن أهم الإرشادات التوعوية التى وجهت بها الشركة المواطنين:

حافظ على كل قطرة مياه

لا تلقى المخلفات فى الصرف الصحى

استخدام الأكياس لجمع مخلفات الأضحية يحمى شبكات الصرف الصحى من الانسداد

قد يؤدى انسداد شبكات الصرف الصحى لقطع المياه عن المنطقة أو المدينة بالكامل لعدة ساعات حتى تتم عملية التطهير أو إصلاح الكسور

اتصل فوراً فى حالة حدوث مشكلة مياه أو صرف بالرقم الرقم الأرضى لغرفة عمليات الخط 125 أو 0952282406 أو رقم 01147999752 وهذا يؤدى لسرعة الحل.



حملة عيد الأضحى للتوعية بالتعامل الأمن لشبكات الصرف الصحى



حملة عيد الأضحى للتوعية بالتعامل الأمن لشبكات الصرف الصحى



حملة عيد الأضحى للتوعية بالتعامل الأمن لشبكات الصرف الصحى



حملة عيد الأضحى للتوعية بالتعامل الأمن لشبكات الصرف الصحى



حملة عيد الأضحى للتوعية بالتعامل الأمن لشبكات الصرف الصحى