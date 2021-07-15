اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 07:29 م
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مغادرة آخر مصاب فلسطينى مستشفى العريش العام

الخميس، 15 يوليه 2021 06:36 م
مغادرة آخر مصاب فلسطينى مستشفى العريش العام مستشفى العريش العام
شمال سيناء - محمد حسين

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غادر اليوم مستشفى العريش العام بشمال سيناء الفلسطينى أحمد مصطفى بعد انتهاء فترة علاجه وتماثله للشفاء ليكون آخر جريح فلسطينى يغادر مستشفى العريش العام من بين الفلسطينيين الذين استقبلهم المستشفى للعلاج بعد احداث غزة الأخيرة .

 

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش، إن الجريح سبق وصوله للمستشفى قادما من الجانب الفلسطينى عن طريق معبر رفح ضمن الفلسطينيين القادمين للعلاج من جروح وحروق وكسور أصيبوا بها خلال أحداث غزة الأخيرة، وتم تقديم اللازم من العلاج وإجراء العمليات بواسطة فريق طبى متكامل .

 

وأضاف المصدر أن المصاب استكمل العلاج المقرر له وتم اليوم خروجه من المستشفى وغادر الأراضى المصرية فى طريق عودته لفلسطين عن طريق منفذ رفح.


مصر

الاراضى الفلسطينية

قطاع غزة

منفذ رفح

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