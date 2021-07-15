معاينة وتحريات لكشف ملابسات حريق معرض سجاد وعقار فى فيصل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

انتقل خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة، لمعاينة عقار اشتعلت به النيران، بميدان الساعة، بمنطقة فيصل بالجيزة، وأسفر عن تفحم محتويات معرض سجاد وعدد من المحلات، أسفل العقار، وامتد لـ 4 طوابق أخرى، لحصر التلفيات، وكشف سبب نشوب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق، وجاري تكثيف التحريات للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك معرض السجاد، وعدد من العاملين به، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، للتوصل لكيفية نشوب الحريق، كما تم الاستماع لأقوال مالكي الشقق السكنية التى امتدت إليها النيران، وحصر التلفيات التي لحقت بها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق هائل بعقار، بميدان الساعة، بمنطقة فيصل، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وإنقاذ عدد من المقيمين بالعقار، بواسطة سلم "هيدروليكي"، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.