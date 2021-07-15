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مصطفى مدبولى: أكثر من 20 مبادرة رئاسية نسرع فى تنفيذها بكل قرى مصر

الخميس، 15 يوليه 2021 08:09 م
مصطفى مدبولى: أكثر من 20 مبادرة رئاسية نسرع فى تنفيذها بكل قرى مصر مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع مبادرة حياة كريمة ليس فقط عملا واحدا نبدأ فيه ولكن هناك آلاف المشروعات التي تنفذ في نفس الوقت في كل قرى مصر، موضحا أنه برغم كل عظمة المشروعات الكبيرة التي نفذتها الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية، إلا أن مشروع حياة كريمة هو الأعظم في تاريخ مصر، وربنا يقدرنا على تنفيذه وتحقيق أحلام الشعب المصرى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، أن مشروع حياة كريمة مبادرة نجمع فيها كل المشروعات في مكان واحد، ويتم فيها تجميع كل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل تكافل وكرامة و100 مليون صحة ومصر بلا غارمات، كله سينفذ ويتجمع في مبادرة حياة كريمة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: لدينا أكثر من 20 مبادرة رئاسية سيتم تنفيذها وسنسرع في تنفيذها في كل قرى مصر، حيث إن الهدف الرئيسى هو السعي لتغيير حياة المصريين للأفضل.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.


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