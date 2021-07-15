اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 07:44 م
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مصر للطيران تسير غدا 68 رحلة جوية لنقل 8445 راكبا

الخميس، 15 يوليه 2021 06:35 م
مصر للطيران تسير غدا 68 رحلة جوية لنقل 8445 راكبا
كتب أحمد مصطفى

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تسير مصرللطيران غدا الجمعه رحلة 86 رحلة جوية بمعدل 68 رحلة دولية الي كل من بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، مدريد، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، جنيف، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، فرانكفورت،كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، عمّان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، فيينا ، ميونخ،نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، برلين، واشنطن، إربيل، و16 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، و رحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8445 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.


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