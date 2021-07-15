مصرع عامل أسفل عجلات القطار بمركز بنى مزار فى المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوفاة رجلاً أربعيني، تحت عجلات قطار أثناء مروره أمام مزلقان محطة سكة حديد بني مزار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع شخص يبلغ من العمر 48 عاما أسفل عجلات قطار بالمزلقان، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث.