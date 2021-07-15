اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 02:44 م
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مصرع عامل أسفل عجلات القطار بمركز بنى مزار فى المنيا

الخميس، 15 يوليه 2021 02:10 م
مصرع عامل أسفل عجلات القطار بمركز بنى مزار فى المنيا جثة- أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقي عامل مصرعه، دهسا أسفل عجلات قطار بمركز بنى مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بنى مزار.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوفاة رجلاً أربعيني، تحت عجلات قطار أثناء مروره أمام مزلقان محطة سكة حديد بني مزار.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع شخص يبلغ من العمر 48 عاما أسفل عجلات قطار بالمزلقان،  تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث.

 


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