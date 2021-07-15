مصرع طالبة بالثانوية العامة تناولت حبة غلال فى المنوفية بسبب صعوبة الامتحان

المنوفية - محمد فتحى

لقيت طالبة فى الصف الثالث بالثانوية العامة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية مصرعها، عقب تناولها حبة الغلة القاتلة، نتيجة صعوبة الامتحانات وسوء حالتها النفسية، وتم تحويلها لقسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العام بوصول "ه‍" 18عاما طالبة بالثانوية العامة، مصابة بحالة تسمم وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لصعوبة حالتها الصحية، وحاول الطاقم الطبي بالمستشفى إنقاذ حياة الطالبة ولكن توفيت على إثر ذلك.

بالانتقال الفورى والفحص وسؤال "س" 25 عاما حاصلة على ليسانس آداب، شقيقة طالبة الثانوية العامة، أوضحت أنها أقدمت على إنهاء حياتها، مستخدمة حبة الغلة، لسوء حالتها النفسية لصعوبة الامتحان، تم تحرير الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر برقم 2269 دائرة قسم منوف، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.