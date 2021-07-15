اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 12:02 م
أكرم القصاص
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مصرع شخصين وفقدان آخرين جراء الفيضانات فى مقاطعة لييج البلجيكية

الخميس، 15 يوليه 2021 10:38 ص
مصرع شخصين وفقدان آخرين جراء الفيضانات فى مقاطعة لييج البلجيكية فيضانات ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)

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أكدت القائمة بأعمال حاكم مقاطعة لييج غربى بلجيكا كاثرين ديلكورت، مصرع شخصين على الأقل وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت المقاطعة خلال الساعات الماضية.

من جهتها قررت السلطات البلجيكية اليوم وقف التنقل بواسطة السكك الحديدية على مجمل الخطوط الواقعة بين مدن جنوب وشرق البلاد، بسبب الفيضانات الضخمة وغير المسبوقة التي تضرب أجزاء واسعة من هذه المناطق حاليًا.

وقالت وزارة الدفاع البلجيكية في بروكسل، سيتم معالجة طلبات المساعدة ونشر المعدات على مستوى المقاطعات بالتنسيق مع خدمات الطوارئ في المواقع، كما سيقوم الجيش بعمليات دعم في عدة مقاطعات بنشر شاحنات للقيام بعمليات إجلاء للسكان.


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