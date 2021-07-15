مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى 4 حوادث طرق متفرقة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت الطرق الفرعية والرئيسية بمحافظة سوهاج وقوع 4 حوادث طرق متفرقة خلفت ورائها ما بين قتلى ومصابين تم نقلهم جميعا للمستشفيات المختلفة المتوفين تم وضعهم بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين تم وضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة في محاولة لإنقاذ حياتهم.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى عدد من البلاغات من قوات إدارة تامين الطرق وقوات إدارة المرور بوقوع حوادث خلفت ورائها مصابين ومتوفين وتم الدفع بالقوات لرفع أثار تلك الحوادث وإعادة حركة سير السيارات عليها.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدات المباحث بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام.

تبين أنه أثناء سير سيارة " نقل " قيادة سائق 55 سنة ويقيم بندر دار السلام أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية " تروسيكل " قيادة عامل 41 سنة ويقيم دائرة المركز نتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وبسؤال قائد السيارة أفاد بضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

وجاء الحادث الثانى بوقوع بوصول طالب 14 سنة ويقيم دائرة قسم شرطة جرجا إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً "إشتباه كسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ" ادعاء حادث سيارة وتوفـي حال تلقيه الإسعافات اللازمة.

بسؤال والده 66 عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء استقلال نجله المذكور عربة كارو بالطريق الزراعي الغربي أمام مدخل مدينة جرجا اصطدمت به السيارة "ميكروباص " قيادة سائق 25 سنة ويقيم دائرة قنا مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته واتهم قائدها بالتسبب في ذلك.

وجاء الحادث الثالث بوجود مصادمة ومصاب بالطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة مركز طما تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة قيادة سائق 46 سنة ويقيم دائرة أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالمقطورة متوقفة علي جانب الطريق للإصلاح ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة " إشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن وجروح رضية بفروة الرأس وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي وبسؤاله أفاد بمضمون ما تقدم.

وجاء الحادث الثالث بوصول كلاً من عامل مصاباً " إشتباه كسر بالجمجمه وعظام الوجه " وطالب مصاباً " كسر بالساعد الأيسر واليد اليسري " – ويقيمان ببندر أخميم إدعاء حادث دارجة بخارية دائرة مركز أخميم إلى مستشفي سوهاج الجامعي

وبسؤال المصاب الثانى أفاد بأنه أثناء إستقلالهما الدراجة البخارية قيادة نجل عمومته الأول بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابتهما ونفي الشبهة الجنائية.