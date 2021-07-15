اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 07:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم

الخميس، 15 يوليه 2021 07:04 م
مصرع شاب صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم اسعاف - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شاب مصرعه أثناء ذهابه إلى العمل، بعدما صدمته سيارة ربع نقل، عقب قيادته الدراجة النارية بطريق الفيوم ـ القاهرة عند مدخل قرية الكعابي .

تلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العقيد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ بحدوث حادثة علي الطريق الفيوم / القاهرة أمام مدخل قرية الكعابي باصطدام سيارة ربع نقل بالدراجة النارية"موتوسيكل" إدي الي مصرعه في الحال .

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ علي الدراجة النارية والسيارة الربع نقل وقائدها، للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

 


حادث تصادم

مصرع شاب

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة