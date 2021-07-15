مصرع شاب صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شاب مصرعه أثناء ذهابه إلى العمل، بعدما صدمته سيارة ربع نقل، عقب قيادته الدراجة النارية بطريق الفيوم ـ القاهرة عند مدخل قرية الكعابي .

تلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العقيد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ بحدوث حادثة علي الطريق الفيوم / القاهرة أمام مدخل قرية الكعابي باصطدام سيارة ربع نقل بالدراجة النارية"موتوسيكل" إدي الي مصرعه في الحال .

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ علي الدراجة النارية والسيارة الربع نقل وقائدها، للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.