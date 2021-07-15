مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة.. إنفوجراف

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة، الحديث عن بعض المشروعات الجارى تنفيذها والمستهدف الوصول إليها خلال الفترة المقبلة، وكانت أبرزها:
- إنشاء مجمعات زراعية لخدمة الفلاح المصري في القرى.
- توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية.
رئيس الوزراء يستعرض مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة
- توفير الخدمات اللازمة لتحقيق الشمول المالي بالقرى.
- التوسع رأسيًا من أجل إتاحة عدد أكبر من الوحدات السكنية.
- تنظيم قوافل علاجية جديدة لتوفير الرعاية لأهالي الريف.
- إنشاء 14 ألف فصل جديد ورفع كفاءة أكثر من 25% بالمدارس القائمة.
- إنشاء 1374 منشأة ووحدة صحية وقوافل علاجية وسيارات إسعاف.
مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة
- إدخال الإنترنت فائق السرعة لقرى الريف المصرى.
- إنشاء 64 وحدة تضامن لتقديم خدمات متكاملة.
- يتم تحديث أكثر من 80 عبارة.
- 2500 كيلو تبطين للترع وتم الانتهاء من 900 كيلو متر.
-إنشاء 51 محطة مياه جديدة وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة.
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