اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 10:58 م
أكرم القصاص
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مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة.. إنفوجراف

الخميس، 15 يوليه 2021 10:45 م
مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة.. إنفوجراف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة، الحديث عن بعض المشروعات الجارى تنفيذها والمستهدف الوصول إليها خلال الفترة المقبلة، وكانت أبرزها:

- إنشاء مجمعات زراعية لخدمة الفلاح المصري في القرى.

- توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين وحدة سكنية.

رئيس الوزراء يستعرض مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة
رئيس الوزراء يستعرض مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة

 

- توفير الخدمات اللازمة لتحقيق الشمول المالي بالقرى.

- التوسع رأسيًا من أجل إتاحة عدد أكبر من الوحدات السكنية.

- تنظيم قوافل علاجية جديدة لتوفير الرعاية لأهالي الريف.

- إنشاء 14 ألف فصل جديد ورفع كفاءة أكثر من 25% بالمدارس القائمة.

- إنشاء 1374 منشأة ووحدة صحية وقوافل علاجية وسيارات إسعاف.

مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة
مشروعات قيد التنفيذ فى مؤتمر حياة كريمة

 

- إدخال الإنترنت فائق السرعة لقرى الريف المصرى.

- إنشاء 64 وحدة تضامن لتقديم خدمات متكاملة.

- يتم تحديث أكثر من 80 عبارة.

- 2500 كيلو تبطين للترع وتم الانتهاء من 900 كيلو متر.

-إنشاء 51 محطة مياه جديدة وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة.

 


السيسى

مشروعات حياة كريمة

مؤتمر حياة كريمة

رئيس الوزراء

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