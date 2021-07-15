مستأجرو محلات عقار فيصل المحترق: ماس كهربائى وراء اشتعال النيران

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مستأجري المحلات بعقار فيصل الذي اندلع به حريق، وحرروا محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد باشتعال حريق بأحد العقارات فى منطقة فيصل، فانتقلت قيادات القطاع وعلي رأسهم اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، إلى مكان البلاغ، حيث نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة علي النيران، وحصرها ومنع امتدادها، ونتج عن الحادث احتراق بعض المحلات الملحقة بالعقار، واختناق بعض الأشخاص تم نقلهم لمسشفي الهرم، وخروجهم عقب تلقيهم الإسعافات الأولية.

وتنسيقا والجهات المعنية، تم فصل خدمات المرافق عن العقار، وفي وقت لاحق تم ضبط مستأجري المحلات المشتعلة بالعقار، وبسؤالهم رجحوا أن سبب الاشتعال ماس كهربائي، حيث حضرت لجنة من إدارة المباني الآيلة للسقوط، والتي قررت إخلاء العقار من السكان لحين انتهاء المعاينة.