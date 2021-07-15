مساعدة وزيرة التخطيط: 7.1 مليار جنيه تكلفة المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، ان تكلفة المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة والتى شملت 375 قرية بلغت 7.1 مليار جنيه بحيث بلغ متوسط نصيب المواطن منها حوالى 1660 جنيها

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، ل البوم السابع "انه تم تحقيق العديد من الانجازات منها خفض معدل الفقر ب 14 نقطة، بجانب تحسن فى معدل التغطية للخدمات الصحية ل 18 نقطة ،بالاضافة الى احسن معدل التغطية بالخدمات التعليمية ل 16 نقطة ،بجانب توفير 23 الف فرصة عمل .

تأتى مبادرة "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصرى.

وتهدف مبادرة حياة كريمة تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى700 مليار جنيه قابلة للزيادة، وتستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحى سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسا

وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالى عدد مستفيدين يقرب من 55 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 700 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركزا بإجمالى 18 مليون مواطن ،على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، ووفقًا للنسب المحققة فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من إجمالى السكان كانت النسبة المستهدفه فى الفترة الأولى 4.7% من السكان، ومع الانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17% من السكان، على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35% وصولًا إلى 57% فى 2023/2024.