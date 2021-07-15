مدير مكتبة الإسكندرية: احتفالية كبرى بذكرى مرور قرنين على اكتشافات "شامبليون"

وأشار الفقى إلى استعداد مكتبة الإسكندرية لتجهيز احتفاليه كبرى مشتركة مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ووزارة السياحة والآثار، للاحتفال بذكري مرور قرنين على اكتشافات العالم الفرنسي "شامبليون"، والذى فك رموز الحضارة المصرية القديمة، وأثبت أن اللغات المختلفة يمكن بمقارنتها أن نصل إلى ناتج حضارى اكتشفه هذا العالم في ذلك الوقت من خلال حجر رشيد.

وأوضح الفقى أن المكتبة تحتفل بهذه المناسبة ولديها مطبوعة تاريخية عن حجر رشيد، وسيتم توزيعها في كل مكان، كما سيتم إقامة ورش عمل بين مكتبة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار والمعهد الفرنسى.

وأكد الفقى أن هذا الحدث سيكون له مردود كبير على الجانب الثقافي في العلاقات القوية بين مصر وفرنسا، وأهدى مدير المعهد للفقي كتاب French Archaeology in Egypt.