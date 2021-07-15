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مدير حياة كريمة: الانتهاء من تطوير كامل للريف المصرى فى 2024

الخميس، 15 يوليه 2021 06:22 م
مدير حياة كريمة: الانتهاء من تطوير كامل للريف المصرى فى 2024 حياة كريمة -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إن مشروع حياة كريمة بدأ فى 2 يناير 2019، وفى هذا الوقت كانت الدولة تتعافى اقتصاديا، والرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها أرجع الفضل للمواطن المصرى على تحمله للحزمة الاقتصادية للنمو الاقتصادى، وبدأت الحكومة والمجتمع المدنى فى إعداد دراسة جدوى، ووجد أن هناك 1000 قرية يزيد بها الفقر بنسبة 50%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى أم سى، أنه جرى تطوير 143 قرية كان بها نسبة الفقر تصل 92%، وحاليًا مواطنوها ينعمون بحياة كريمة، والرئيس كلف بالعمل على تطوير الريف المصرى بالكامل، ولدينا 172 مركزا سيجرى تطويرها فى مدة 3 سنوات.

وتابع أن المبادرة تستهدف أكثر من 1400 قرية لتطويرها بمشاركة المجتمع المدنى، والمرحلة الأولى تبدأ من الشهر الجارى حتى نهاية يونيو 2022، والمرحلة الثانية تبدأ من يوليو 2022، وتنتهى فى يونيو 2023، والمرحلة الثالثة تبدأ من يوليو 2023، وتنتهى فى يوليو 2024.

وأوضح أنه فى 2024 يتم الانتهاء من تطوير كامل للريف المصرى، ويهدف المشروع لتحقيق تحسن مستدام فى القرى التى جرى تطويرها، وتوفير كل البنية الأساسية للقرى، ومسكن آمن.

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