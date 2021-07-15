محكمة فرنسية ترجئ قرارها بالنطق فى قضية "لافارج" وأنشطتها بسوريا لـ7 ديسمبر

كتب : أحمد علوى

أجلت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الخميس، قرارها فى النظر فى الطعون المقدمة فى التحقيق فى أنشطة مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت فى سوريا، والتى تواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وتمويل تنظيم إرهابى، إلى يوم 7 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر أن يتم النطق بالحكم اليوم.

ويشتبه فى أن صانع الأسمنت دفع فى عامى 2013 و 2014 ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تنظيم داعش الإرهابى.