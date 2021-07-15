محامى عباس أبو الحسن: الحكم على الطبيب المتحرش يحقق الردع فى المجتمع

كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، حكمها بالسجن المشدد 16 سنة، على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، عن التهم المنسوبة إليه، حيث عقدت الجلسة برئاسة صلاح محجوب، وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي وخالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وطلعت عبده.

من جانبه، قال حسن أبو العينين، محامي المجنى عليه الفنان عباس أبو الحسن، إن الحكم رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجرم الذى انتشر خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث انتشرت جرائم التحرش وخاصة الإلكتروني، وهتك العرض والاغتصاب.

وبحسب "أبو العينين" في تصريح لـ"اليوم السابع" – الحكم بسجن طبيب الأسنان المتحرش 16 سنة، سيحقق الردع العام والخاص على السواء، كما أنه سيعطى الجرئ للمجنى عليهم في مثل هذه الوقائع في أن يتقدموا ببلاغات ضد مرتكبيها لأن مرتكبى مثل هذه الجرائم يظنون أنه لن يجرؤ أحد على الإبلاغ ولكن ذلك الحكم ضرب.

ووفقا لـ"أبو العينين" – من حق طبيب الأسنان المتحرش الصادر ضده الحكم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا – النقض – في محاولة منه لإلغاء الحكم والحصول على البراءة أو حتى تخفيفه إلا أننا سوف نحضر أمام محكمة النقض لكى نحصل على تأييد حكم سجنه 16 سنة، ليصبح الحكم نهائي وبات.